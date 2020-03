Virologin erwartet bald schnellere Covid-19-Tests

Neuer Schnellstest in der USA zugelassen

In den USA wurde bereits ein neuer Schnelltest auf SARS-CoV-2 zugelassen. Dem Hersteller Cepheid zufolge soll er innerhalb von 45 Minuten eine Infektion nachweisen. In einer Mitteilung der US-Arzneimittelbehörde FDA hieß es, der Test ermögliche es, „innerhalb von Stunden“ Ergebnisse zu bekommen. Cepheid will die Tests, die für eines seiner Diagnostikgeräte konzipiert sind, ab der kommenden Woche ausliefern.