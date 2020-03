Beben lässt Erde in der Steiermark erzittern

Steirische Politik gemeinsam gegen Krško

Das Erdbeben hat auch die steirische Politik auf den Plan gerufen. Sie sehen sich in ihren Warnungen und Befürchtungen rund um das heftig umstrittene Atomkraftwerk im slowenischen Krško bestätigt: „Krško liegt inmitten einer Erdbebenlinie mit dem höchsten Erdbebenrisiko in ganz Europa. Kaum auszudenken, würde sich das Epizentrum in der Nähe des Atomreaktors befinden. Das Erdbeben in Kroatien sollte daher endlich ein Weckruf für Slowenien sein, das Schrott-AKW in Krsko herunterzufahren und zu schließen“, forderte etwa der freiheitliche Umweltsprecher Walter Rauch nahezu unmittelbar nach dem Erdbeben.