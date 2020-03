Land Tirol bestellte zwei Millionen Schutzmasken

„Aufgrund der Corona-Krise kommt es in Europa derzeit zu einem Engpass an notwendigem medizinischen Material. Es war daher dringend erforderlich, so rasch als möglich ein entsprechendes Kontingent an Atemschutzmasken anzukaufen. Im Hinblick auf die ständig steigende Nachfrage weltweit wird von Experten der Ankauf in dieser Größenordnung empfohlen,“ betont Tirols Landeshauptmann Günther Platter.