Steirische LKH haben 350 Beatmungsgeräte

Mit rund 350 einsatzbereiten Beatmungsgeräten stehen der Steiermark allein in den Landeskrankenhäusern knapp halb so viele dieser medizinischen Geräte zur Verfügung, wie ganz Italien beim Ausbruch der Epidemie hatte, rechnete die KAGes vor. Atemschutzmasken sind ebenfalls in großer Menge vorhanden, Desinfektionsmittel werden jetzt auch im Unternehmen selbst produziert. Medikamente konnten „in mehr als ausreichender Menge“ eingelagert werden.