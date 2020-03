Gespenstische Ruhe am Grazer Flughafen

Fast schon gespenstisch war die Atmosphäre am Dienstag am Grazer Flughafen - die Abflughalle war wie leergefegt, die Absperrbänder vor den Check-in-Schaltern wirkten wie Relikte aus längst vergangenen Zeiten. In die KLM-Maschine nach Amsterdam kletterte nur eine Handvoll Passagiere - es war die letzte Verbindung in die niederländische Metropole für längere Zeit.