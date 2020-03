Banges Warten für Familien der kleinen Patienten

Wie viele der Kinder so engen Kontakt mit der Nachtschwester hatten, dass sie sich anstecken hätten können, konnte man am Montag noch nicht beantworten. „Vonseiten der Kinderklinik wurden alle Eltern von Kindern an der betroffenen Station informiert. Das weitere Vorgehen wird mit den Behörden abgestimmt“, betonte Kliniksprecher Johannes Schwamberger.