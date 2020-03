Zweite Rückholaktion für Österreicher aus Marokko

Flugverkehr aus und nach Wien in Bälde so gut wie eingestellt

Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines und die Ryanair-Tochter Laudamotion stellen wegen des Coronavirus ihren Flugbetrieb in Kürze gänzlich ein bzw. haben ihn bereits eingestellt. Damit zeichnet sich ab, dass der Flugverkehr am Flughafen Wien in nächster Zeit auf beinahe null Passagiere zurückgehen wird. Für Rückholflüge hält die AUA zwei Flieger bereit: einen Langstrecken- und einen Mittelstreckenjet.