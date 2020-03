Waldbrand bei Keutschach rasch unter Kontrolle

Eine starke Rauchentwicklung - zuerst am Schrottkogel bei Viktring vermutet - hatte am Montag in den Mittagsstunden den Einsatz dreier Feuerwehren erfordert. Nach kurzer Ortung seitens der Feuerwehr Viktring-Stein/Neudorf konnte ein Entstehungswaldbrand im Gemeindegebiet von Keutschach ausfindig gemacht und rasch unter Kontrolle gebracht werden.