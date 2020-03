Stadt Linz will ab Mittwoch alle Horte schließen

Neun Kindergärten

Volksschüler können jedoch, wenn es von daheim nicht anders geht, in einen der neun geöffneten Kindergärten gehen. Zudem habe die Stadt Linz entsprechend der Verordnung des Landes konkretisiert, unter welchen Voraussetzungen Eltern eine externe Betreuung des Nachwuchses in Anspruch nehmen dürfen: Eltern die in einem unabkömmlichen Bereich tätig sind wie etwa Ärzte, medizinisches und Pflegepersonal, Mitarbeiter von Blaulichtorganisationen, Einsatz- und Krisenstäben, Angestellte in Apotheken, Supermärkten und öffentlichen Verkehrsbetrieben sowie Alleinerzieher.