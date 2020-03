Lauv: „Stärke ist, Schwächen zugeben zu können“

Viele Leute in deinem Alter haben psychische Probleme, leiden an der Quarterlife-Krise oder wissen nicht, wohin in ihrem Leben. Siehst du dich als eine Art Sprachrohr für diese Menschen?

Ich finde Sprachrohr ist etwas hochgegriffen, so würde ich mich nie bezeichnen. Ich versuche so viel wie möglich zu tun, damit die Leute sich wohlfühlen oder auch offen darüber reden können. Was auch immer ich erlebte oder gerade erlebe, ich teile es mit der Welt, weil ich immer das Bedürfnis hatte, der Welt zu helfen. Meine Mutter war da immer das größte Vorbild, denn sie arbeitet als Ärztin und versucht unentwegt HIV zu kurieren. Sie gibt dafür wirklich alles. Ich habe lange gezweifelt, warum ich nicht auch Doktor bin und was Musik bewegen soll, aber Musik ist unheimlich wichtig für Menschen. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich hier eine Möglichkeit habe, Leuten zu helfen und mich komplett ausdrücken zu können.