Olympia-Held bezog Hütte am Neusielder See

Thomas Zajac hat sich in eine Hütte am Neusiedler See zurückgezogen. Der Olympia-Dritte von 2016 in Rio in der Segelklasse Nacra-17 ging am Wochenende nach seiner Rückkehr aus Palma de Mallorca in eine vierzehntägige Heim-Quarantäne. Das hatte der Österreichische Segelverband seinen Aktiven auferlegt, für die Heeressportler kam diese Order auch vom Bundesheer.