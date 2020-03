Salzburg kriegt seinen Wunschstürmer nicht

Die traditionellen Abschluss-Gespräche der Eisbullen wurden am Freitag durchgepeitscht. Bei der rapiden Coronavirus-Entwicklung auf der ganzen Welt hat es auch die Übersee-Fraktion eilig, heim nach Kanada und in die USA zu kommen. Wie Trainer McIlvane, der eigentlich mit seiner Familie noch länger in Salzburg bleiben wollte. Er sagt nach der durch den EBEL-Abbruch beendeten Saison: „In meinen ersten Jahr als Headcoach in Europa hätte ich mir keine bessere Mannschaft wünschen können.“