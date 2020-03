90 Infizierte, Supermärkte erhöhen Lagerbestände

Um die Versorgung aufrecht zu erhalten, ziehen alle an einem Strang: Händler, Lebensmittelhersteller, Speditionen, Lager-Beschäftigte, Lkw-Fahrer, Verkaufsmitarbeiter, und, und, und. Bei Spar Oberösterreich spricht man von einer „sehr anspruchsvollen Situation“ in den Lagern in Wels und Marchtrenk. „Die Nachfrage nach Speisesalz ist stark gestiegen“, sagt Salinen-Sprecherin Katharina Steiner. Auch Berglandmilch verzeichnet ein Nachfrage-Plus - nicht nur an länger haltbaren Produkten.