85-Jährige vor dem Bahnhof ausgeraubt

Dieser Raub war wohl geplant: Ein Unbekannter dürfte eine 85-Jährige von der Bankfiliale, wo sie Geld abhob, bis zum Bahnhof in Krems verfolgt haben. Dort riss er ihr Mittwochmittag in einem geeigneten Augenblick die Handtasche von der Schulter und flüchtete. Die Tasche wurde später ohne Geld in der Au gefunden. Vom Täter fehlt jede Spur.