Keine MAN-Schließung in Steyr, aber Personalabbau

Aus seinem Gespräch mit Geschäftsführer Karl-Heinz Rauscher habe sich ergeben, dass es sich „bei diesen Aussagen nur um ein Gerücht handelt und derartige Gerüchte auch in anderen Ländern verbreitet worden sind“, so Achleitner. Mittlerweile sei auch in einem Schreiben an die MAN-Belegschaft klargestellt worden, dass es keine Überlegungen im MAN-Konzern gebe, Steyr infrage zu stellen.