Arbeiter bleibt mit Fuß in Förderband stecken

Ein 45-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Wolfsberg war in einem Lavanttaler Produktionsbetrieb mit der Herstellung von Dämmplatten beschäftigt, als es am Mittwoch, gegen 9 Uhr, zu einem Unfall kam. Für gewöhnlich werden fertige Platten im Paket über ein Förderband zum Lagerplatz transportiert. Das Förderband kam jedoch zum Stillstand, und der Arbeiter wollte es wieder in Bewegung setzen. In dem Moment aktivierte sich das Förderband wieder und der Arbeiter wurde mit seinem Fuß zwischen einem Paket und einer Schiene eingeklemmt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der 45-Jährige musste von einem Arbeitskollegen geborgen und erstversorgt werden. Danach wurde er mit der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht.