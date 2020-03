Coronavirus: GTI-Treffen am Wörthersee abgesagt

Das jährliche GTI-Treffen in Reifnitz am Wörthersee findet in diesem Jahr nicht statt. Wie der Bürgermeister von Maria Wörth, Markus Perdacher, am Mittwoch bekannt gab, hat sich die Gemeinde angesichts der ungewissen Corona-Situation zur Absage entschlossen, obwohl es erst in der zweiten Maihälfte angesetzt war.