Baustart für Suiten-Palast mit Wörthersee-Charme

600 Betten fehlten im Wörthersee-Hotspot

Laut einer von der Gemeinde Velden beauftragten Studie fehlen rund 600 Gästebetten in der Kernzone. Gleichzeitig gibt es einen hohen Anteil an sogenannten „kalten Betten“, also Wohnungen ohne touristische Nutzung. Das Hermitage soll mit 52 Betten dagegenwirken. Und die sollen das ganze Jahr über nutzbar sein. Alle Einheiten werden von Investoren touristisch vermietet, wodurch wertvolle Betten für die Hotellerie entstehen – auch in der zunehmend starken Nebensaison.