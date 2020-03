Kultiges „Schwarzfahren“ mit den altern „Taferln“

Mit Rostschutz und viel Liebe gegen das Altern

Dass die 82-Jährige noch immer in diesem Fahrzeug sitzt, liegt an der Liebe, die sie in ihr Auto steckt: „Im Winter fahre ich aufgrund des Salzes nicht“, sagt sie. Mit Rostschutzmitteln und Ersatzteilen wirkt sie der natürlichen Alterung des Wagens entgegen – und so kommt es, dass sie der „Renault 5“ auch 36 Jahre nach der Anmeldung noch einwandfrei von A nach B bringt. „Und weil ich es nie um- oder abmelden musste, habe ich eben auch noch das alte ,Taferl’“, erzählt Henauer. Das gehöre nun mal zum Auto dazu.