In einer Liste ist Ski-Österreich doch Nummer eins

Am Sonntag ist der Weltcup-Spuk vorbei. Die Damen fahren noch drei Rennen in Åre, die Herren zwei in Kranjska Gora. Unsere Speed-Stars Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer überlegen, den Riesentorlauf in Slowenien als Saison-Ausklang noch „mitzunehmen“. Das Duo trifft die wenigste Schuld, dass die Saison eins nach Marcel Hirscher nun wirklich als Flop in unsere große Ski-Geschichte eingehen wird. Sie sorgten gemeinsam für fünf Speed-Siege (dreimal Mothl, zweimal Vinc) - so viel holte keine andere Nation. Warum es trotzdem nicht mit der Kristallkugel in Abfahrt oder Super-G klappte? Das bringt Cheftrainer Andreas Puelacher auf den Punkt: „Wir sind an der mangelnden Konstanz gescheitert.“