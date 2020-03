Prevc siegt! Kraft klar vor Geiger, Schlieri 10.

Wie es auf den verbleibenden Stationen in Norwegen wegen des Coronavirus weitergeht, war indes, anders als in Planica, offen. Die Skiflug-WM wird ohne Zuschauer stattfinden, wie auf einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates in Slowenien am Montag beschlossen wurde. Der für kommendes Wochenende angesagte Continental-Cup in Zakopane wurde überhaupt abgesagt. In Lillehammer ging das Springen ganz normal, allerdings mit wenig Publikum, über die Bühne.