Corona: Italiens Regierung schließt alle Skiorte

Bereits 333 Todesopfer im ganzen Land

Italien ist besonders stark von der Coronakrise betroffen und hat die Region Lombardei und 14 andere Provinzen zu Sperrzonen erklärt. Am Montagabend stieg die Zahl der Corona-Infizierten in ganz Italien auf 5469 an. Innerhalb eines Tages starben 76 Menschen im ganzen Land an Covid-19. Damit stieg die Zahl der Todesopfer auf 333. Insgesamt 440 Personen liegen in der Lombardei auf der Intensivstation, das sind 41 mehr als am Sonntag.