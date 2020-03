Südtirol beendet wegen Corona-Krise Skisaison

Deutlicher Verkehrsrückgang am Brenner

Das Verkehrsaufkommen Richtung Italien ist wegen der Corona-Krise und der deshalb verhängten drastischen Maßnahmen bereits in den vergangenen Tagen deutlich zurückgegangen. Zahlen der Asfinag zufolge ist das Verkehrsaufkommen in Fahrtrichtung Süden am vergangenen Freitag um 34 Prozent, am Samstag um 62 Prozent zurückgegangen, jeweils bezogen auf den 6. und 7. März 2019. Richtung Norden hat sich das Verkehrsaufkommen am Freitag um 42 Prozent, am Samstag um 52 Prozent reduziert.