Starke Kärntner Frauen auf Überholspur

Stefanie Brunner steht jeden Tag um 5.30 Uhr auf und arbeitet bis spät am Abend. Denn neben dem Erdbau-Transportunternehmen in St. Andrä im Lavanttal gibt’s auch eine Landwirtschaft zu bewirtschaften. Die Blondine hat acht Mitarbeiter und greift auch selbst überall an. Die Erdbau-Firma macht beim Hausbau den Aushub und befördert alles, was auf der Baustelle gebraucht wird. Auch Stefanie steuert oft die dreiachsigen Lkw mit Kipper und Kran: „Wir tragen die ,Friends on the Road’-Aufkleber und sind die gelben Engel der Straße. Jeder bringt, was jeder braucht.“ Brunner macht ihren Job seit neun Jahren, auch samstags geht’s rund. Natürlich herrscht in der Branche ein rauer Ton: „Es bessert sich. Ich schau’, dass ich mit Diplomatie viel erreiche.“