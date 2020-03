Einbrüche auf Semmeringtunnel-Baustellen geklärt

Drei Einbrecher, die im Sommer 2019 mehrere Materialcontainer der Semmeringbasistunnel-Baustelle im obersteirischen Bezirk Mürzzuschlag geknackt hatten, sind festgenommen worden. Ein Bandenmitglied wurde in Rumänien geschnappt, ein weiteres in Frankreich. Der dritte wurde am burgenländischen Grenzübergang Nickelsdorf bei der Einreise nach Österreich festgenommen. Alle drei sind in Leoben in Haft.