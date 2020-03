Mit zwei Macheten in Fuzo

In Angst und Schrecken versetzt wurden die Passanten in der Fußgängerzone in Eisenstadt am Mittwochnachmittag. Ein offenbar geistig verwirrter Mann war durch die beliebte Einkaufsmeile marschiert - bewaffnet mit zwei Macheten! Bei einem Polizeieinsatz wurden dann sogar noch weitere Waffen bei ihm gefunden!