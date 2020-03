SPÖ wegen Veranstaltung vor NR-Wahl verurteilt

Die SPÖ soll den gesamten Gegenwert der Wahlveranstaltung in der Höhe von 150.073,06 Euro bezahlen. Konkret geht es um die Veranstaltung „GewerkschafterInnen in der SPÖ starten in die heiße Phase des Wahlkampfs“, die am 9. September 2019 in Wien stattfand.