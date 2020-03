Halleins Kreativköpfe schneidern „Krone“-Dirndl

Die Vorgaben der „Krone“: „Das Dirndl soll jung und alt, modern und traditionell verbinden. Es soll eine Referenz zu unserer Zeitung sein“, so Claus Pandi. Im vergangenen Frühjahr beauftragte der Chef der Salzburg „Krone“ den zweiten Lehrgang der Modeschule, eine passende Tracht für Österreichs größte Tageszeitung zu designen. Was den jungen Talenten ausgeprochen gut gelang. Nach der Präsentation der Schüler wurde in der Jury eifrig diskutiert. Wie stark soll sich das Corporate Design der Zeitung im Dirndl wiederfinden? Welche Farben drücken die Botschaft der Zeitung am besten aus? Welche Muster und Schnitte passen zur größten Zeitung des Landes? Fragen über Fragen, denen sich die prominente Jury am Donnerstag stellte.