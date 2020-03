Österreich bei Flüchtlingsaufnahme auf Platz 14

Österreich hat laut Hohem Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 131.366 Schutzberechtigte aufgenommen. Das entspricht einem Anteil von 1,47 Prozent der Bevölkerung und ergibt in diesem Ranking weltweit den 14. Platz. Weltweit nahmen der Libanon, der Inselstaat Nauru im Pazifik und Jordanien die meisten Flüchtlinge auf. Die Türkei nahm in diesem Zeitraum 3,6 Millionen Asylsuchende auf, was pro Kopf dreimal so viele Menschen wie Österreich bedeutet.