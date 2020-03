Bundespräsident: „Das kann uns nicht kaltlassen“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch am Rande eines Pressetermins in Linz, wie schon am Dienstagabend im ORF-„Report“, betont, dass Österreich aufgrund der aktuellen Flüchtlingskrise Kinder und Frauen aufnehmen sollte. Es müsse erste Priorität haben, „die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge aus den völlig überlasteten Lagern auf Lesbos und den griechischen Inseln herauszubekommen“. Der Präsident lobte bei der Gelegenheit auch das Corona-Krisenmanagement der Regierung als „höchst professionell“.