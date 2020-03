Kläbo und Sundling Sprintsieger in Drammen

Fortgesetzt wird der Langlauf-Weltcup am Wochenende mit den Klassik-Langstrecken-Bewerben in Oslo, wo Teresa Stadlober als einzige ÖSV-Vertreterin am Samstag im Massenstartrennen über 30 Kilometer dabei sein wird. „Ich bin bereit für diese Langdistanz und hoffe auf einen guten Rennverlauf, damit ich für den Distanz- und den Gesamtweltcup Punkte zum Weltcup-Finale mitnehmen kann“, erklärte die Salzburgerin zu ihrer Zielsetzung.