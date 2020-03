Knappe Siege für Topteams Boston und St. Louis

Die Topteams St. Louis und Boston haben in den Dienstag-Spielen der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL Siege gefeiert. Während die Boston Bruins im Schlager der Eastern Conference Tampa Bay Lightning auswärts mit 2:1 besiegten, holte der regierende Stanley-Cup-Sieger mit einem 3:1 bei den New York Rangers den bereits achten Erfolg in Serie.