Queen: Prinz Harry darf jederzeit zurückkommen

Einen letzten gemeinsamen Auftritt mit der Königin, Prinz Charles, Herzogin Camilla, Prinz William und Herzogin Kate wird es am 9. März für Prinz Harry und Herzogin Meghan geben. An diesem Tag findet der britische Commonwealth Day statt und es wird erwartet, dass das Paar mit der Königsfamilie wie in den Vorjahren am Gottesdienst in der Westminster Abbey teilnimmt.