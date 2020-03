Unis bitten wegen Coronavirus um Fernbleiben

„Soziale Kontakte freiwillig stark reduzieren“

Auch an der Uni Innsbruck, wo auf Empfehlung der Landessanitätsdirektion Studenten und Mitarbeiter 14 Tage nach einer Reise in ein Risikogebiet nicht an Lehrveranstaltungen teilnehmen und „ihre sozialen Kontakte freiwillig stark reduzieren“ sollen, gelten Fehlzeiten im Zusammenhang mit dem Coronavirus als entschuldigt. Die entsprechende Empfehlung sei an alle Tiroler Hochschulen ergangen, hieß es gegenüber der APA aus dem Rektorat. Zum heutigen Semesterbeginn habe sich in diesem Zusammenhang eine Handvoll Lehrveranstaltungsleiter gemeldet, hier werde nach einer Überbrückungslösung gesucht. Auch von Studenten habe es die eine oder andere Meldung gegeben.