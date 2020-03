Heimische Produkte - für Bauern und Tierschutz!

500.000 Steirer essen täglich auswärts - würden also in Großküchen, in Spitälern und öffentlichen Einrichtungen Milch, Fleisch, Eier aus der heimischen Produktion kommen, wäre nicht „nur“ den steirischen Bauern geholfen. Es würde sich auch Tierleid massiv verringern. Einige Großküchen sind in diesem Sinn und bei der freiwilligen Kennzeichnung ganz vorne mit dabei.