Ein Apfel am Tag hält Allergien in Schach

„An apple a day keeps the doctor away“ lautet ein englisches Sprichwort - übersetzt könnte man sagen: „Ein Apfel am Tag und der Doktor bleibt, wo er mag“. Aber egal, wie man es ausdrückt, Forscher an der Uni Innsbruck zeigen: In dieser Redewendung liegt mehr Wahrheit, als man denken mag. Im Rahmen einer Studie konnten Birkenpollen-Allergiker erfolgreich mit Äpfeln behandelt werden.