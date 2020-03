Opfer schwer krank im Spital: Konto leer geräumt

Alarm um einen Verdächtigen in Wien: Während eine Frau schwer krank in einem großen Spital auf Genesung hoffte, schlich sich ein Krimineller mit markanter Halbglatze in ihr Zimmer und stahl der Patientin die Geldtasche. In der Folge hob das „Klinik-Phantom“ mehrere Tausend Euro vom Konto ab.