Cynthia Nixon begeistert mit feministischem Video

„Sieh heiß aus“, „sei nicht so provokativ“

„Sei keine Verführerin. Männer können sich nicht beherrschen. Männer haben Bedürfnisse. Du siehst frustriert aus. Mach dich locker. Zeig etwas Haut. Sieh sexy aus. Sieh heiß aus. Sei nicht so provokativ. Du willst es ja nicht anders. Trag schwarz. Trag Absätze. Du bist overdressed. Du bist underdressed. Zieh nicht die Jogginghose an.“ Am Ende blitzt ein Bild von Ex-Filmmogul Harvey Weinstein auf, der am Montag wegen Sexualverbrechen für schuldig befunden wurde.