Tierschützer protestieren gegen Jagd-Safaris

Auf der Messe „Die Hohe Jagd und Fischerei“ am vergangenen Wochenende in Salzburg warben zahlreiche Anbieter für den Abschuss von Löwen und Elefanten in Afrika. Der Österreichische Tierschutzverein (ÖTV) holte vor Ort testweise Angebote ein und fordert nun ein österreichweites Verkaufsverbot von Jagd-Safaris.