Hälfte der Betriebe nach Aktion scharf angezeigt

In 30 Fällen wurde Umsatz nicht in der Kassa erfasst

„Wir haben Probeeinkäufe gemacht - das sind Momentaufnahmen. Hier aber eine so hohe Trefferquote zu erzielen, lässt uns davon ausgehen, dass Schwarzumsätze und illegale Beschäftigung an der Tagesordnung stehen“, so Dieter Fellinger von der Finanzpolizei. In zehn Fällen wurden Personen ohne Anmeldung zur Sozialversicherung beschäftigt, in drei Fällen sogar illegal beschäftigte Ausländer festgestellt. In zwei Fällen fehlte eine Registrierkasse, in zwei die gewerberechtliche Bewilligung, in 30 Fällen wurde der Umsatz nicht in der Kassa erfasst.