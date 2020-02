Corona-Verdachtsfall in Wiener Schule negativ

„Ein bissl übertrieben“

Kritik an der Vorgehensweise bezüglich des Verdachtsfalls an der Schule kam am Mittwoch von mehreren Seiten. So beklagte ÖVP-Bezirksrat und -Sicherheitsbeauftragter Karl Fiala, dass der Informationsfluss nicht funktioniere. Von einer „undurchsichtigen Situation für Eltern und Betroffene“ war die Rede. Auch Hacker hatte zuvor verwundert auf die Sperre reagiert und es als „ein bissl übertrieben“ bezeichnet, wenn auf Verdacht eine ganze Schule gesperrt werde. Solche Entscheidungen dürften nur auf Basis von Testergebnissen fallen, kritisierte Hacker das Bildungsministerium.