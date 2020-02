„Niemand darf heraus“: Szene sorgt für Schmunzeln

Seit Dienstag ist die Lungenkrankheit Covid-19 auch in Österreich angekommen, die sozialen Medien gehen vor Postings in Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus fast über. Doch auch abseits von aktuellen und wissenschaftlichen Meldungen treibt das Virus im Internet seine Blüten - vor allem zwei Postings fallen dabei ins Auge: ein mit Atemschutzmaske und Gummihandschuhen Geschützter beim anscheinenden Tätigen eines Hamsterkaufes sowie ein Liveeinstieg eines ORF-Journalisten vor dem kurzzeitig abgeriegelten Hotel in Innsbruck, in dem eine infizierte Italienerin als Rezeptionistin arbeitet.