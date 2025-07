Neuer Red-Bull-Teamchef: „Unwirklich“ ohne Horner

Im Rahmen eines Filmtags von Red Bull Racing in Silverstone äußerte er sich nun erstmals über seinen Vorgänger und den neuen Job, der vor ihm liegt. „Es fühlt sich immer noch ein wenig unwirklich an, hier zu sein und ihn nicht zu sehen“, sagte Mekies. „Es ist unmöglich, die Größe dessen zu unterschätzen, was dieses Team unter 20 Jahren von Christians Führung erreicht hat. Ich habe ihn vor 20 Jahren kennengelernt, als er der jüngste Teamchef in der Formel 1 war – und es ist unglaublich, was er seitdem aufgebaut hat: den Weg, die vielen, vielen Titel und Siege.“