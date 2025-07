Christian Horner? „Das ist eigentlich ein Witz!“

Bereits in der Vergangenheit waren die beiden aneinandergeraten. So meinte etwa Schumacher, dass Max Verstappen die Zehn-Sekunden-Strafe in Barcelona bewusst in Kauf genommen hatte, um den Rückstand auf die WM-Spitze zu vergrößern. Damals hieß es, dass Verstappen Red Bull dank einer Klausel im Vertrag verlassen könne, sollte er sich zur Saisonhälfte außerhalb der Top-3 befinden. Als „größtmöglichen Blödsinn“ wurde die Theorie hingegen von Horner kommentiert.