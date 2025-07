Für diese Aktion kassiert Sabalenka viel Applaus

Es war heiß in Wimbledon, während sich Sabalenka und Amanda Anisimova am Center Court um den Einzug ins Finale matchten (mit dem schlechteren Ende für Sabalenka). Für einen Fan zu heiß. Ihm machten die hohen Temperaturen dermaßen zu schaffen, dass er medizinische Hilfe benötigte. Das übernaserte Sabalenka vom Court aus. Und half kurzerhand mit. Sie brachte Wasser und ein Kühlpad an den Spielfeldrand und ließ es in die Ränge zum Patienten weiterreichen. Sehr fürsorglich! Dafür gab‘s Applaus.