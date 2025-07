Kritik an Importfleisch und Soja aus Übersee

Laut einem Grillfleisch-Check der Umweltschutzorganisation WWF stammt jedes vierte beworbene Grillfleischprodukt in Österreich aus dem Ausland. In mehr als der Hälfte dieser Produkte seien Futtermittel ohne Umweltstandards aus Übersee enthalten. Besonders kritisch sieht die NGO den Einsatz von Soja, das häufig auf illegal gerodeten Flächen in Südamerika angebaut werde.