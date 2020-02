Trump erfreut über Urteil gegen „Demokraten-Fan“

US-Präsident Donald Trump, der selbst immer wieder von Frauenrechtsaktivistinnen kritisiert wird, hat die Verurteilung des früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein begrüßt. Der Schuldspruch wegen Sexualverbrechen sei ein „großartiger Sieg“ für Frauen und eine „sehr starke Botschaft“, sagte Trump am Dienstag bei seinem Indien-Besuch in Neu-Delhi. Gleichzeitig rückte Trump den Verurteilten in die Nähe der Demokraten.