Ankunft von Corona-Bus verlief turbulent

Nur zwei Sicherheitsmitarbeiter seien vor Ort gewesen. Sie haben den Bereich um den Bus auf rund 150 Meter abgesperrt. Eine große Verantwortung hätte auf ihnen gelastet. „Die ist von oben nach unten abgeladen worden.“ Passanten und Patienten seien vorbeigekommen, hätten verunsichert und entsetzt auf die Menschen in Schutzanzügen reagiert. „Die SALK sagen seit Wochen, sie seien gut vorbereitet. Der Ablauf war chaotisch. Die verantwortlichen Personen müssten Hand in Hand arbeiten. Es war aber so, dass erst zu telefonieren angefangen worden ist, nachdem der Bus schon da war. Nach dem Motto: Was machen wir denn jetzt? Da kommt der erste Corona-Bus und alle laufen wie Hühner herum“, berichtet der Mann. Auch fragt er, warum die Ankunft nicht über eine Kaserne gelöst worden sei. „So schleppt man das Coronavirus direkt ins Krankenhaus. In Italien ist das über die Notfallambulanzen passiert.“