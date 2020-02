Post-Mitarbeiterin ließ 1000 Pakete verschwinden

Bei den Überwachungsmaßnahmen wurde die Mitarbeiterin dabei beobachtet, wie sie Pakete in ihrem Pkw verstaute. Danach verließ sie mit dem Auto das Gelände. Postbedienstete schalteten daraufhin die Polizei ein. Am Parkplatz eines Supermarktes in Purbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) wurde der Wagen schließlich gestoppt.