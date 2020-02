Rendi-Wagner fordert „zentralen Krisenkoordinator“

Rendi-Wagner hat Fragen an die Regierung

Von der Regierung will sie wissen, welche Pläne sie konkret im Falle von unterschiedlichen Szenarien hat - für das Auftreten eines Corona-Falls oder mehrerer. „Welche Maßnahmen werden gesetzt, gibt es ein Expertengremium, einen Beirat, der eine Entscheidungsgrundlage bietet? Gibt es einen Stufenplan?“ So verwies sie etwa auf das Beispiel Italien, wo mehrere Regionen abgeriegelt wurden. Am Ende des Tages stehe hier die Frage: „Wer entscheidet, was gemacht wird?“